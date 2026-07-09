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В Калининградской области вновь пройдет профилактическая акция «Здоровье выходного дня»

Профилактический осмотр или диспансеризация бесплатны и доступны для каждого желающего.

В Калининградской области продолжается профилактическая акция «Здоровье выходного дня». 11 июля с 9:00 до 14:00 проверить свое здоровье можно будет в любой поликлинике региона независимо от места прикрепления. Об этом сообщила пресс-служба минздрава области.

В ходе акции любой желающий сможет пройти обследование в рамках профилактического осмотра и диспансеризации с целью раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, а также проверить репродуктивное здоровье. Профилактический осмотр или диспансеризация бесплатны и доступны для каждого желающего.

Следующая акция состоится 15 августа, затем 19 сентября, 10 октября, 14 ноября и 12 декабря.