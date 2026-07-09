«Чётный — нечётный»: как нижегородцы соблюдают новые правила заправки

В Нижегородской области начали действовать новые правила продажи бензина. Теперь автомобилистов обслуживают по принципу «чётный — нечётный»: дата заправки зависит от первой цифры государственного регистрационного номера. Сегодня, 9 июля, заправляют только нечётные. Автомобилисты рассказали, соблюдают ли это правило на нижегородских АЗС.
Судя по комментариям водителей в «Яндекс. Картах», не все знают о новых правилах или надеются, что им повезёт.
«Смотрю, стоят чётные. Неужели, думаю, их тоже заправляют?» — задаётся вопросом Михаил Коробков в очереди на АЗС на Комсомольской площади.
Но, похоже, здесь принцип «чётный — нечётный» всё-таки действует.
«Передо мной развернули машину с чётным номером. Зря столько стоял, бедолага», — написала Анастасия, которая ждёт своей очереди на той же заправке.
«Заправляют только с нечётной первой цифрой», — написала Юлия Савосина, ожидающая своей очереди на АЗС на проспекте Гагарина.
Чётные действительно пробуют прорваться.
«И стоят в очереди чётные. Ну сказано же было, что сегодня только нечётные. Там Росгвардия дежурит», — негодует Полина Куварина в очереди на заправку на улице Коминтерна.
За соблюдением правил на АЗС следят волонтёры и представители Росгвардии.
«Заправляют нечётных. Следят волонтёры, ходят вдоль очереди, отправляют, чтоб не стояли зря», — написал Андрей Ко про заправку на проспекте Гагарина.
Правда, иногда человеческий фактор всё-таки срабатывает.
«Очередь большая. Пропускают и чётные. Росгвардия ссылается на то, что водители стоят со вчерашнего дня», — пишут про обстановку на АЗС на Родионова.
Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.