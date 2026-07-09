В Минздраве назвали факторы, влияющие на продолжительность жизни

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, нерациональное питание, курение, дефицит овощей и фруктов влияют на продолжительность жизни, сообщила заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгения Котова.
«Первое — это злоупотребление алкоголем. Доказано, на 5−6 лет у мужчин и женщин, у мужчин больше, у женщин — чуть меньше, сокращает продолжительность жизни. И наоборот, если отказаться от употребления алкоголя, жизнь человека возможно увеличить на 5−6 лет», — сказала Котова в ходе сессии форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия».
Она добавила, что также на продолжительность жизни влияют низкая физическая активность и нерациональное питание.
«Все это предикторы ожирения, которое само по себе несет бремя от других возможных осложнений», — сказала Котова.
По словам замминистра, у детей родителей с ожирением вероятность его наследования в четыре раза выше. Это зависит и от наследственных привычек, и от пищевых.
«Курение, вот говорили, сигареты, папиросы, вейпы. Это не то, что не менее опасно, а именно более опасно. Это просто огромный вред ввиду того, что эта дисперсия, которая подогреваемая, — гораздо быстрее наступает привыкание, поражение легких», — добавила замминистра.
Она отметила, что в России снижается число курящих, но опросы показывают, что дебют употребления происходит в школе, в детском возрасте.
«Когда мы говорим про питание, это не просто избыток по калоражу, нерациональное питание — это все-таки дефицит овощей и фруктов, избыток сахара, легкоусваиваемых углеводов», — заключила Котова.
Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» проходит в Москве 9−10 июля.