В Минздраве назвали факторы, влияющие на продолжительность жизни

«Первое — это злоупотребление алкоголем. Доказано, на 5−6 лет у мужчин и женщин, у мужчин больше, у женщин — чуть меньше, сокращает продолжительность жизни. И наоборот, если отказаться от употребления алкоголя, жизнь человека возможно увеличить на 5−6 лет», — сказала Котова в ходе сессии форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия».