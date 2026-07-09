Врач назвала агрессивный рак, которым за 10 лет заболело на 24% больше белорусов

По данным белорусского канцер-регистра, меланома кожи составляет 2% от всех впервые диагностированных злокачественных новообразований, но ее темпы роста за последние 10 лет настораживают специалистов — рост на 24%, сообщает издание «Медицинский вестник» со ссылкой на завотделением малоинвазивной хирургии дневного пребывания РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, доктор медицинских наук, доцент Наталью Тризна.
Специалист рассказала о главном методе диагностики меланомы, и это дерматоскопия. Применение дерматоскопии в целевой группе позволяет в шесть раз чаще выявлять меланому, чем при простом осмотре.
По словам Натальи Тризна, на ранних стадиях (на 0 и на 1А) порой даже опытным морфологам сложно поставить верный диагноз, потому что меланома — это гистологический диагноз. Для установки стадии рака опухоль нужно удалить и исследовать. Поэтому важным этапом является дооперационная диагностика этой достаточно агрессивной и одной из самых злокачественных опухолей.
Специалист отметила, что в Беларуси ежегодно выявляется более 1 тысячи случаев меланомы. При этом опухоли на ранних стадиях (менее 1 мм толщиной) выявляются в 46% случаев.
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