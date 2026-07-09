Врач назвала агрессивный рак, которым за 10 лет заболело на 24% больше белорусов

По словам Натальи Тризна, на ранних стадиях (на 0 и на 1А) порой даже опытным морфологам сложно поставить верный диагноз, потому что меланома — это гистологический диагноз. Для установки стадии рака опухоль нужно удалить и исследовать. Поэтому важным этапом является дооперационная диагностика этой достаточно агрессивной и одной из самых злокачественных опухолей.