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Врач назвала агрессивный рак, которым за 10 лет заболело на 24% больше белорусов

Белорусский врач назвала вид онкологии, который показал прирост на четверть за последние 10 лет.

Источник: Комсомольская правда

По данным белорусского канцер-регистра, меланома кожи составляет 2% от всех впервые диагностированных злокачественных новообразований, но ее темпы роста за последние 10 лет настораживают специалистов — рост на 24%, сообщает издание «Медицинский вестник» со ссылкой на завотделением малоинвазивной хирургии дневного пребывания РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, доктор медицинских наук, доцент Наталью Тризна.

Специалист рассказала о главном методе диагностики меланомы, и это дерматоскопия. Применение дерматоскопии в целевой группе позволяет в шесть раз чаще выявлять меланому, чем при простом осмотре.

По словам Натальи Тризна, на ранних стадиях (на 0 и на 1А) порой даже опытным морфологам сложно поставить верный диагноз, потому что меланома — это гистологический диагноз. Для установки стадии рака опухоль нужно удалить и исследовать. Поэтому важным этапом является дооперационная диагностика этой достаточно агрессивной и одной из самых злокачественных опухолей.

Специалист отметила, что в Беларуси ежегодно выявляется более 1 тысячи случаев меланомы. При этом опухоли на ранних стадиях (менее 1 мм толщиной) выявляются в 46% случаев.

Кстати, белорусский уролог сказал, какая еда и вода являются причинами камней в почках.

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