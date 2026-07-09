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Жителя Калининградской области будут судить за финансирование ВСУ

Жителя Калининградской области будут судить за финансирование ВСУ.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 9 июл — РИА Новости. Жителя Калининградской области будут судить за госизмену за финансирование ВСУ, прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в феврале 2024 года обвиняемый в целях оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины осуществил перевод денежных средств в иностранной валюте, эквивалентной 288 тысячам рублей, на банковский счет, используемый для финансирования ВСУ в деятельности против безопасности Российской Федерации.

«Прокурор Калининградской области Максим Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Гурьевского района. Он обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена)», — говорится в сообщении областной прокуратуры на платформе «Макс».

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