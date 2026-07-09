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В Котово Волгоградской области возобновили подачу воды потребителям

Под Волгоградом жителям райцентра вернули питьевую воду. Коммунальный ресурс накануне исчез у.

Под Волгоградом жителям райцентра вернули питьевую воду. Коммунальный ресурс накануне исчез у части потребителей в многострадальном городе Котово.

— МУП «Котово-Водоканал» сообщает: утечка на водоводе в районе улицы Жигулёвской устранена. Идет заполнение системы водоснабжения в районе Серено города Котово, — сообщили местные власти.

Отметим, авария произошла в райцентре 8 июля на исходе рабочего дня. Многие жители в 30-градусную жару остались без питьевого ресурса.

Фото из архива ИА «Высота 102».