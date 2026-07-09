Доказано молекулярное действие барбариса против депрессии

«Ученые ЮУрГУ Ирина Потороко, Вариша Анжум, Аммар Кади и коллеги из Индии впервые изучили молекулярные механизмы действия берберина, содержащегося в барбарисе. Они сопоставили белки, с которыми может взаимодействовать соединение, и гены, связанные с депрессией. Работа актуальна из-за ограничений существующих препаратов, которые помогают не всем пациентам и дают эффект только спустя недели. Исследование доказывает, что природное соединение может стать основой более доступных и безопасных средств», — сказали в пресс-службе.