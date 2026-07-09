Доказано молекулярное действие барбариса против депрессии

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Группа исследователей Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) смоделировала и доказала, что содержащийся в барбарисе природный алкалоид берберин воздействует на ключевые молекулярные механизмы депрессии. Разработка полезна фармакологам, нейробиологам и специалистам по созданию новых антидепрессантов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые ЮУрГУ Ирина Потороко, Вариша Анжум, Аммар Кади и коллеги из Индии впервые изучили молекулярные механизмы действия берберина, содержащегося в барбарисе. Они сопоставили белки, с которыми может взаимодействовать соединение, и гены, связанные с депрессией. Работа актуальна из-за ограничений существующих препаратов, которые помогают не всем пациентам и дают эффект только спустя недели. Исследование доказывает, что природное соединение может стать основой более доступных и безопасных средств», — сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что во время лабораторных исследований первой мишенью оказался белок AKT1, отвечающий за выживание и пластичность нервных клеток. Второй мишенью был белок STAT3, регулирующий воспалительные процессы в мозге. Третьей — HSP90AA1, белок- «шаперон», влияющий на стабильность множества молекулярных систем. Четвертой — SRC, участвующий в передаче сигналов и усилении воспаления.
«Во время этих исследований берберин показал высокое “родство” с AKT1, но превосходил его по силе связи. Ученые установили, что берберин закрепляется в тех же участках белков, что и синтетические лекарственные блокаторы. Это делает его потенциальным конкурентом существующих антидепрессантов», — сказали в вузе.
Ученые добавили, что на другом этапе исследований моделировали движение молекул в течение 10 наносекунд. При этом комплексы «берберин белок» оказались стабильными и сохраняли прочные водородные и гидрофобные связи. Молекула удерживалась в активных центрах без разрушения структуры. Это подтверждает перспективность берберина как кандидата для дальнейших доклинических испытаний.
В вузе подчеркнули, что по итогам исследования берберин рассматривается как потенциальная основа будущих лекарств или вспомогательных биодобавок против депрессии. Как природное соединение он может оказаться дешевле и безопаснее синтетических аналогов.