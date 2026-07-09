Нижегородские врачи прооперировали юную горнолыжницу из Сербии

В Нижнем Новгороде сделали операцию юной горнолыжнице из Сербии. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Девочка травмировалась на курорте в Боснии и Герцеговине в январе. Ей диагностировали внутрисуставной перелом, разрыв связок и повреждение мениска. Экстренную помощь горнолыжнице оказали на родине, однако для полного восстановления требовалось сложное вмешательство.
Долгое время за девочкой дистанционно наблюдали нижегородские медики. Они детально изучали снимки и разрабатывали план лечения. В результате операция прошла в столице Приволжья.
"Мы применили передовую методику восстановления связочного аппарата, обычно такое делаем профессиональным футболистам. Это гарантирует максимальный уровень надежности и стабильности сустава, — сообщил травматолог Алексей Крупко.
После медицинского вмешательства горнолыжница начала делать первые шаги. Теперь пациентке предстоит месячная реабилитация.
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