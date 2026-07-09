В Красноярском крае сотрудницу соцзащиты будут судить за хищение 1 млн рублей

В Северо-Енисейском районе перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в незаконном получении более 1 млн рублей по социальным контрактам.
По версии прокуратуры, в октябре 2022 года женщина решила открыть кондитерское дело и получить на это господдержку. Такая помощь положена семьям в трудной жизненной ситуации, но доход семьи обвиняемой был выше установленного минимума. Несмотря на это, женщина указала в документах недостоверные сведения и получила 350 тыс. рублей на развитие бизнеса.
Через два года она сама устроилась специалистом-экспертом в территориальное отделение соцзащиты. Уже работая там, женщина снова оформила выплату на себя. По данным прокуратуры, она зарегистрировала заявление, проверила свое же личное дело и внесла в систему недостоверные данные о доходах семьи.
Позже таким же способом она оформила социальный контракт на своего брата, который занимался предпринимательством. При этом, как считают следователи, мужчина фактически не обращался за этой мерой поддержки. Всего были незаконно получены три выплаты на сумму 1 млн 50 тыс. рублей. Эти деньги выделялись по нацпроектам «Демография» и «Семья» для поддержки людей, которым действительно нужна помощь.
Прокуратура утвердила обвинение по статье о мошенничестве при получении социальных выплат. Дело рассмотрит Северо-Енисейский районный суд.