В Красноярском крае сотрудницу соцзащиты будут судить за хищение 1 млн рублей

Позже таким же способом она оформила социальный контракт на своего брата, который занимался предпринимательством. При этом, как считают следователи, мужчина фактически не обращался за этой мерой поддержки. Всего были незаконно получены три выплаты на сумму 1 млн 50 тыс. рублей. Эти деньги выделялись по нацпроектам «Демография» и «Семья» для поддержки людей, которым действительно нужна помощь.