«Ростелеком» внедрил систему видеоконтроля в новой высотке в Кызыле

«Это одноподъездный высотный дом с онлайн-мониторингом лифта, общего холла и дворовой территории. Система не только помогает документировать происшествия, но и служит сдерживающим фактором: само наличие видеокамер снижает количество инцидентов, так как нарушители избегают мест, где они могут быть зафиксированы», — рассказала Наталья Баженова, директор по работе с массовым сегментом Красноярского филиала "Ростелекома.