В Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, пятеро ранены

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при отражении атаки на гражданскую инфраструктуру пострадал боец «Орлана» с осколочным ранением предплечья, после оказания помощи в Шебекинской ЦРБ он направлен в городскую больницу № 2 Белгорода. В Грайворонском округе в районе села Замостье от атаки FPV-дрона на автомобиль две женщины получили осколочные ранения голеней, предплечья и головы. После оказания помощи в Грайворонской ЦРБ они переведены в городскую больницу № 2 Белгорода.