Нижегородские приставы выдворили из РФ 1035 мигрантов-нелегалов в 2026 году

За шесть месяцев 2026 года судебные приставы Нижегородской области выдворили из России 1035 нелегальных мигрантов. У иностранцев отсутствовали документы, подтверждающие их право на проживание и работу в стране, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
В частности, на прошлой неделе страну покинули 22 гражданина Узбекистана, Армении, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана. Суд постановил, что они нарушили режим пребывания или правила въезда в Россию.
Своего выдворения мигранты ожидали в Центре временного содержания. После оформления всех необходимых документов приставы доставили их до пункта пропуска через государственную границу и передали пограничникам. Теперь нарушители не смогут попасть в Россию в ближайшие пять лет.
Ранее мы писали, что почти сотню мигрантов задержали во время операции в Нижегородской области.