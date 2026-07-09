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Нижегородские приставы выдворили из РФ 1035 мигрантов-нелегалов в 2026 году

На прошлой неделе России покинули 22 иностранца.

Источник: Живем в Нижнем

За шесть месяцев 2026 года судебные приставы Нижегородской области выдворили из России 1035 нелегальных мигрантов. У иностранцев отсутствовали документы, подтверждающие их право на проживание и работу в стране, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В частности, на прошлой неделе страну покинули 22 гражданина Узбекистана, Армении, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана. Суд постановил, что они нарушили режим пребывания или правила въезда в Россию.

Своего выдворения мигранты ожидали в Центре временного содержания. После оформления всех необходимых документов приставы доставили их до пункта пропуска через государственную границу и передали пограничникам. Теперь нарушители не смогут попасть в Россию в ближайшие пять лет.

Ранее мы писали, что почти сотню мигрантов задержали во время операции в Нижегородской области.