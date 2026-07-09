Ретроэлектричку запустят на маршруте Нижний Новгород — Дзержинск в июле

Билеты доступны на сайте и в кассах АО «ВВППК». Информацию о расписании можно найти на сайтах компании, в Центре поддержки клиентов, по телефону 8 (800) 775‑00‑00, а также в справочных службах на вокзалах и в пригородных кассах.