Ретроэлектричку запустят на маршруте Нижний Новгород — Дзержинск в июле

Ретроэлектропоезд ЭР9Е № 618 «Красная птица» выполнит дополнительные рейсы Нижний Новгород — Дзержинск с 13 по 17 и с 20 по 24 июля 2026 года. Проект реализован при участии Горьковской железной дороги и АО «ВВППК». Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Из Нижнего Новгорода поезд отправляется в 18:22, прибывает в Дзержинск в 18:57. Обратный рейс — в 19:31, прибытие в Нижний Новгород — в 20:01.
Четыре тематических вагона («Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби», «Высоцкий») погружают в атмосферу советской эпохи: в них размещены подлинные предметы быта — холодильник «ЗИЛ», радиола, печатная машинка, телефонная будка и другие. Проводники в ретроформе выдают бумажные билеты в стиле прошлых лет.
Экскурсионное обслуживание не предусмотрено — поездка создана, чтобы пассажиры смогли прочувствовать дух XX века.
Билеты доступны на сайте и в кассах АО «ВВППК». Информацию о расписании можно найти на сайтах компании, в Центре поддержки клиентов, по телефону 8 (800) 775‑00‑00, а также в справочных службах на вокзалах и в пригородных кассах.