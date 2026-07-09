Могут ли мотоциклиста наказать за лавирование между рядами автомобилей?

«Опасное перестроение в плотном потоке между рядами является нарушением ПДД, если создаёт опасность для движения других транспортных средств. Сотрудники ГАИ могут квалифицировать такие действия как несоблюдение дистанции и бокового интервала, или опасное вождение, — рассказывает инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Василина Асанова. — Вы можете предоставить в Госавтоинспекцию видеозапись с регистратора».