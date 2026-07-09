Могут ли мотоциклиста наказать за лавирование между рядами автомобилей?

Разобраться в теме помогла инспектор ГИБДД.
С началом тёплого сезона на дорогах стало больше мотоциклистов — многие из них пренебрегают ПДД и подрезают автомобили. Является ли нарушением резкое лавирование между рядами и можно ли за это привлечь водителей двухколёсных ТС к ответственности?
«Опасное перестроение в плотном потоке между рядами является нарушением ПДД, если создаёт опасность для движения других транспортных средств. Сотрудники ГАИ могут квалифицировать такие действия как несоблюдение дистанции и бокового интервала, или опасное вождение, — рассказывает инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Василина Асанова. — Вы можете предоставить в Госавтоинспекцию видеозапись с регистратора».
К заявлению необходимо прикрепить фото или видео факта нарушения. Укажите точное время и место произошедшего. Если на записи чётко виден государственный номер мотоцикла и сам факт нарушения, это будет законным основанием для привлечения водителя двухколёсного транспортного средства к ответственности.
Напомним, ранее председатель мотосовета Красноярска Александр Шестаков назвал жизненно-важный минимум защитной экипировки для мотоциклиста.