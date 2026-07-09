Как привезти цветы из-за границы и не нарушить закон?

Разрешено ли брать с собой в самолёт комнатные растения в горшке или букет из-за границы? Этим вопросом задаются многие путешественники — любители цветов.
Разрешено ли брать с собой в самолёт комнатные растения в горшке или букет из-за границы? Этим вопросом задаются многие путешественники — любители цветов.
Krsk.aif.ru спросил эксперта.
"Комнатные растения и срезанные цветы относятся к подкарантинным товарам с высоким фитосанитарным риском, — говорит начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Красноярской таможни Юрий Варнавских. — Поэтому они могут быть ввезены только при соблюдении определённых требований.
Что касается срезанных растений, то для личного пользования из-за рубежа в расчёте на человека можно привезти не более трёх собранных букетов, в каждом — не более 15 свежих и (или) засушенных бутонов, листьев, трав и других элементов растений без цветков. При таком объёме не требуется заполнение таможенной декларации и наличие разрешительных документов.
Декоративные растения с корневой системой для личного пользования тоже можно привезти без разрешительных документов и декларирования, но при соблюдении следующих условий: их количество должно объясняться личными нуждами, а не коммерческими целями; корневая система должна быть очищена от земли и промыта, допускается только торфяная основа.
Важно, чтобы растения, которые вы планируете привезти, не подпадали под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Для ввоза таких растений потребуются также дополнительные разрешительные документы, выданные в стране-экспортёре".