Как привезти цветы из-за границы и не нарушить закон?

Что касается срезанных растений, то для личного пользования из-за рубежа в расчёте на человека можно привезти не более трёх собранных букетов, в каждом — не более 15 свежих и (или) засушенных бутонов, листьев, трав и других элементов растений без цветков. При таком объёме не требуется заполнение таможенной декларации и наличие разрешительных документов.