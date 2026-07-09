В Ладожское озеро выпустили трёх краснокнижных нерп

Три краснокнижные кольчатые нерпы выпущены в Ладожское озеро сотрудниками Фонда друзей балтийской нерпы. Об этом сообщает в соцсетях «Водоканал Санкт-Петербурга».
Среди них две самки и самец. В апреле они поступили в Центр спасения морских млекопитающих в критическом состоянии, с весом от пяти до девяти килограммов. Они не могли сами охотиться и выживать в холодной воде, пишет «Петербургский дневник».
За время реабилитации животные окрепли, набрали вес, научились добывать рыбу и смогли перестать зависеть от человека. Выпустили их у западного побережья Ладоги. Там как раз начинается нерест основного корма кольчатой нерпы — ряпушки. Это должно облегчить животным первые дни на свободе.