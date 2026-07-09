Лучшие методисты Татарстана получат по 172 тысячи рублей

Претендовать на поощрение смогут специалисты со стажем не менее трёх лет по специальности или десяти лет педагогического стажа, которые реализуют методические проекты для развития системы образования. Ежегодно будут награждать до 305 победителей. Размер выплаты составит 172 414 рублей.