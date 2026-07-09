Исторические трамваи и ретроавтомобили выйдут на улицы Москвы

В предстоящие выходные столица отметит День московского транспорта парадом ретротехники.
По улицам города проедет колонна исторических трамваев и автомобилей, многие из которых давно стали музейными экспонатами и появляются на маршрутах лишь во время крупных городских праздников.
Парад станет частью праздничной программы, посвященной истории московского транспорта. После прохождения колонны гостей пригласят на выставку под открытым небом, где можно будет вблизи рассмотреть восстановленные образцы техники разных лет, сделать фотографии и принять участие в тематических мероприятиях для всей семьи.
Организаторы отмечают, что экспозиция позволит проследить, как менялся городской транспорт на протяжении десятилетий — от первых пассажирских вагонов прошлого века до моделей, ставших символами столицы в советский период.
В связи с проведением мероприятия на ряде центральных улиц Москвы будут действовать временные ограничения движения. Водителям рекомендуют заранее учитывать изменения при планировании поездок.
Парад ретротранспорта пройдет 11 июля. Колонна стартует в районе станции метро «Новокузнецкая» и проследует до Чистопрудного бульвара, где развернется основная праздничная площадка с выставкой исторической техники и развлекательной программой для посетителей.