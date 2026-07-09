Жилой дом в Городце признали объектом культурного наследия

Жилой дом Петра Семеновича Рязанова, расположенный в Городце, признан объектом культурного наследия регионального значения и включен в единый государственный реестр ОКН. Соответствующий приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области опубликован ан портале правовой информации.
Режим использования нового ОКН разрешает проводить работы по сохранению данного здания или отдельных его элементов, а также осуществлять хозяйственную деятельность, не противоречащую требованиям сохранности ОКН.
Документ запрещает снос объекта культурного наследия и любую деятельность, причиняющую вред зданию.
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