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СК Прикамья выясняет обстоятельства гибели подростка на реке Усть-Язьва

Трагедия произошла 8 июля в Красновишерском округе.

Следователи СК России по Пермскому краю начали проверку по факту гибели 15-летнего подростка, утонувшего в реке Усть-Язьва, сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла 8 июля в Красновишерском округе. 15-летний мальчик вместе с друзьями купался в реке Усть-Язьва в двух километрах от посёлка Нижняя Язьва. На середине реки подросток не справился с течением и утонул. Следователи осмотрели место происшествия. Специалисты МЧС продолжают поисковые работы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление напоминает родителям: нельзя оставлять детей без присмотра у воды.

Напомним, две туристки сорвались со скалы в селе Кын. Одна из них погибла, а вторая находится в больнице. Подробнее об этой истории — в материале.

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