СК Прикамья выясняет обстоятельства гибели подростка на реке Усть-Язьва

Следователи СК России по Пермскому краю начали проверку по факту гибели 15-летнего подростка, утонувшего в реке Усть-Язьва, сообщили в ведомстве.
Трагедия произошла 8 июля в Красновишерском округе. 15-летний мальчик вместе с друзьями купался в реке Усть-Язьва в двух километрах от посёлка Нижняя Язьва. На середине реки подросток не справился с течением и утонул. Следователи осмотрели место происшествия. Специалисты МЧС продолжают поисковые работы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Следственное управление напоминает родителям: нельзя оставлять детей без присмотра у воды.
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