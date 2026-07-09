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В Волгограде обесточили алкомаркет, построенный вместо ФОКа

В Волгоградской области судебные приставы отключили от электричества здание на улице Хользунова.

Источник: Комсомольская правда

В Краснооктябрьском районе Волгограда судебные приставы обесточили здание на улице Хользунова, 61. Раньше там работал сетевой алкомаркет, но суд признал постройку незаконной, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление ФССП.

История началась с того, что администрация региона выделила земельный участок под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Участок отдали без публичных торгов. Но компания-застройщик не стала строить ФОК, а продала землю индивидуальному предпринимателю. В итоге там открыли алкомаркет.

Прокуратура выявила нарушения и обратилась в суд. Суд признал сделку по продаже участка ничтожной и вернул землю государству. А сам алкомаркет признали самовольной постройкой. Суд обязал предпринимателя за шесть месяцев привести здание в соответствие с проектной документацией — то есть переделать его под ФОК.

Однако ответчик не исполнил решение суда в срок. Тогда приставы пошли на крайние меры. Они привлекли электросетевую компанию и под своим контролем отключили здание от электричества. Теперь алкомаркет работать не может.