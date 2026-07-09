В Волгограде обесточили алкомаркет, построенный вместо ФОКа

Прокуратура выявила нарушения и обратилась в суд. Суд признал сделку по продаже участка ничтожной и вернул землю государству. А сам алкомаркет признали самовольной постройкой. Суд обязал предпринимателя за шесть месяцев привести здание в соответствие с проектной документацией — то есть переделать его под ФОК.