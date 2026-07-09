Эндоскопическая операционная открылась в онкоцентре Хабаровского края

По данным медучреждения, ежегодно в отделении оперируют около 850 пациентов, более тысячи человек обращаются за помощью; примерно трети из них требуется эндоскопическая диагностика и лечение. В числе недавних улучшений — поставка семи 3D и 4K стоек, применение портативных датчиков для поиска опухолевых очагов во время операции, увеличение числа квот на ВМП с 600 до 1 300. Министр здравоохранения края Станислав Мальцев подчеркнул, что развитие инфраструктуры и оснащение учреждений — ключевые шаги к повышению доступности онкопомощи в регионе.