Нижегородские автомобилисты обсуждают новые правила заправки бензином

Свои мнения водители оставляют в комментариях на онлайн-картах. Так, Ира Л. написала: «Нужно ли чётным говорить, что они зря стоят? Может, новости не читают или интернета нет». Роман 777 попросил пропустить его в очередь: «Ребята, пустите с чётным номером в очередь! На 4 дня уехать из города хочу на дачу». Кирилл С. поделился наблюдением: «Заработала система: с чётными днями заправляют по 40 литров, если номер чётный, то заправлять не будут. Но первую цифру на заправке просто спрашивают». А Дмитрий М. задался вопросом: «И что, помог нечётный день? Очереди меньше, бензина больше?».