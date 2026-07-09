Шуваев: ВСУ нанесли по Белгородской области много ударов из РСЗО HIMARS

За последние дни ВСУ нанесли по Белгородской области очень много ударов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Силы ПВО сбили большую часть ракет, поэтому ущерб был «не такой ощутимый как в прошлый раз». Однако количество самих ударов — намного больше, чем наносилось раньше. Об этом врио губернатора Александр Шуваев рассказал Наталье Литовко в эфире телеканала «Россия 24».