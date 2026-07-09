Певица Слава отметит 25-летие карьеры большим концертом в Светлогорске

«Слушатели — моя вторая семья. И как с по-настоящему близкими людьми я хочу разделить эту круглую дату с ними. Без их поддержки, голосований и внимания ничего бы не было. Благодарю каждый раз и всегда лечу на всех парах на встречу с уже родным и близким!» — рассказала певица о предстоящем туре.