Более 10 тысяч жителей Ставрополья посетили ярмарку трудоустройства

«Мы видим, что интерес к мероприятию растет с каждым годом. Отрадно, что ярмарка привлекает не только тех, кто ищет работу, но и уже трудоустроенных граждан — они приходят, чтобы оценить рынок, узнать о новых возможностях. Для нас важно, чтобы каждый житель края имел доступ к актуальной информации о вакансиях и мог сделать осознанный профессиональный выбор», — подчеркнула министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова.