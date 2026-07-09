Более 10 тысяч жителей Ставрополья посетили ярмарку трудоустройства

Участниками федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стали свыше 10 тыс. жителей Ставропольского края. Мероприятие прошло 26 июня по национальному проекту «Кадры», сообщили в правительстве региона.
Для посетителей работали сразу 29 площадок в разных районах. Вакансии представили около 250 работодателей — от крупных промышленных предприятий до социальных учреждений. Всего соискателям было предложено почти 5 тыс. рабочих мест. Также у гостей была возможность пройти собеседование прямо на месте. Наибольшим спросом пользовались медработники, технологи, инженеры и представители рабочих профессий: сборщики, станочники, слесари, электрики и водители.
«Мы видим, что интерес к мероприятию растет с каждым годом. Отрадно, что ярмарка привлекает не только тех, кто ищет работу, но и уже трудоустроенных граждан — они приходят, чтобы оценить рынок, узнать о новых возможностях. Для нас важно, чтобы каждый житель края имел доступ к актуальной информации о вакансиях и мог сделать осознанный профессиональный выбор», — подчеркнула министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.