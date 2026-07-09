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В Центральном районе Красноярска косят коноплю и просят жителей сообщать о новых зарослях

В Центральном районе Красноярска начали уничтожать дикорастущие наркосодержащие растения. Работы проводят на муниципальных землях.

В Центральном районе Красноярска начали уничтожать дикорастущие наркосодержащие растения. Работы проводят на муниципальных землях.

Опасные растения убирают только лицензированные подрядчики. После сбора растения уничтожают в специальных печах. В администрации района уточнили, что за бюджетный счет обрабатывают только муниципальные территории. Во дворах за уничтожение таких растений отвечают управляющие компании или собственники.

Также в районе проходят рейды совместно с полицией. По их итогам нарушителям выдают обязательные предписания. Жителей просят сообщать о наркосодержащих растениях в районные администрации.