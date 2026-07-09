В Центральном районе Красноярска косят коноплю и просят жителей сообщать о новых зарослях

Опасные растения убирают только лицензированные подрядчики. После сбора растения уничтожают в специальных печах. В администрации района уточнили, что за бюджетный счет обрабатывают только муниципальные территории. Во дворах за уничтожение таких растений отвечают управляющие компании или собственники.