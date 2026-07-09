87 автомобилей красноярских должников арестовали приставы

Красноярские судебные приставы провели на дорогах совместный с Госавтоинспекцией двухнедельный рейд по взысканию задолженностей с автовладельцев. Для обнаружения в транспортном потоке машин должников применялся специальный аппаратно-программный комплекс. В итоге было арестовано 87 автомобилей, хозяева которых задолжали различные суммы по разного рода взысканиям. Так, владелец «Тойоты Калдины» задолжал свыше 10 миллионов рублей. Больше 9,2 млн он обязан вернуть банкам, а 916 тысяч рублей исполнительского сбора заплатить в региональное ГУ ФССП. За долг в 1,5 миллиона рублей арест наложен и на служебный автомобиль коммунальной компании. Еще один арестованный автомобиль «Ниссан Тиано» принадлежал должнику с внушительным списком задолженностей: около 600 тысяч рублей по алиментам, 31 тысяча рублей налогов, 78 тысяч рублей исполнительского сбора и несколько неоплаченных штрафов, — сообщают судебные приставы. Если владельцы не погасят свои долги, их транспортные средства будут проданы с торгов. Судебные приставы напоминают, что автомобиль могут арестовать, если долг превысил 3 тысячи рублей.