Нижегородская область обогнала Россию по уровню рождаемости впервые за 35 лет

По словам главы региона, с июня 2025 года суммарный коэффициент рождаемости вырос почти на 8%. Такой прирост стал лучшим среди всех российских регионов за последний год. Для сравнения, средний показатель по Приволжскому федеральному округу сейчас составляет 1,295.