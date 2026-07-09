7 тысяч км дорожной разметки нанесут в Нижегородской области в 2026 году

Кроме того, в регионе обустроят 111 пешеходных переходов. 86 из них оборудуют проекционной горизонтальной разметкой, дублирующей «зебру». Особенно актуально такое решение будет в темное время суток. Также запланирована установка пяти новых светофоров и проектирование ещё восьми объектов.