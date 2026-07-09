МАРТ увидел нарушение в рекламе Гродненского мясокомбината

Кроме того, владелец прачечной самообслуживания ООО «Розовый бриллиант» опубликовал рекламу с фото просторного помещения со стиральными и сушильными машинами. Как выяснилось, помещение оказалось меньше по площади, и оборудования — в разы меньше.