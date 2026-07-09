МАРТ увидел нарушение в рекламе Гродненского мясокомбината

Министерство антимонопольного регулирования и торговли увидело нарушение в рекламе Гродненского мясокомбината.
В рекламе мясокомбината использовалась фраза «Мы в топе — и это навсегда!». Как отметили в ведомстве, это создавало впечатление о преимуществе продукции предприятия перед другими производителями.
«Комбинат ссылался на то, что используемое слово является зарегистрированным товарным знаком. Однако это не оправдывает использование формулировки, которая создает иллюзию безусловного лидерства», — обратили внимание в МАРТ.
Кроме того, владелец прачечной самообслуживания ООО «Розовый бриллиант» опубликовал рекламу с фото просторного помещения со стиральными и сушильными машинами. Как выяснилось, помещение оказалось меньше по площади, и оборудования — в разы меньше.
ООО «Визабай» рекламировало себя как официального партнера страхового общества «Кентавр». В фирме ссылались на включение в реестр страховых агентов Министерства финансов. Но «Кентавр» был исключен из страхового реестра. По этой причине называть себя партнером неправомерно.
Нарушение было выявлено у ООО «ВиЭфЭс Бай», которое использовало в рекламе бренд VFS Global без указания собственного наименования и УНП, хотя услуги оказывало белорусское юридическое лицо.
«По всем четырем случаям реклама признана ненадлежащей в связи с наличием недостоверных сведений и введением потребителей в заблуждение», — отметили в МАРТ.
Субъектам были выданы предписания, связанные с устранением нарушений. Их устранили в установленный срок.