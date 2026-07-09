Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде прошло антитеррористическое учение в акватории Балтийского моря

8 июля 2026 года в акватории Балтийского моря прошло командно-штабное учение по пресечению и минимизации последствий возможного террористического акта. Организатором выступил оперативный штаб в Калининградской области при участии руководства и представителей аппарата Национального антитеррористического комитета. В ходе учения отработали порядок взаимодействия территориальных управлений ФСБ России, Пограничного…

8 июля 2026 года в акватории Балтийского моря прошло командно-штабное учение по пресечению и минимизации последствий возможного террористического акта. Организатором выступил оперативный штаб в Калининградской области при участии руководства и представителей аппарата Национального антитеррористического комитета.

В ходе учения отработали порядок взаимодействия территориальных управлений ФСБ России, Пограничного управления ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, а также органов исполнительной власти региона. Представители НАК провели разбор действий сил и средств, дали рекомендации по совершенствованию антитеррористической деятельности и повышению готовности подразделений к практическому применению в рамках контртеррористической операции.

Работа оперативного штаба в Калининградской области, возглавляемого начальником регионального УФСБ России, получила положительную оценку.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше