В Калининграде прошло антитеррористическое учение в акватории Балтийского моря

8 июля 2026 года в акватории Балтийского моря прошло командно-штабное учение по пресечению и минимизации последствий возможного террористического акта. Организатором выступил оперативный штаб в Калининградской области при участии руководства и представителей аппарата Национального антитеррористического комитета.
В ходе учения отработали порядок взаимодействия территориальных управлений ФСБ России, Пограничного управления ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, а также органов исполнительной власти региона. Представители НАК провели разбор действий сил и средств, дали рекомендации по совершенствованию антитеррористической деятельности и повышению готовности подразделений к практическому применению в рамках контртеррористической операции.
Работа оперативного штаба в Калининградской области, возглавляемого начальником регионального УФСБ России, получила положительную оценку.