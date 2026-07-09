В Алтайском крае завершилась смена «Школа безопасности»

Профильная смена «Школа безопасности» проходила с 5 по 9 июля на базе оздоровительного лагеря «Уба» в Алтайском крае в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
В ходе смены школьники Алтайского края освоили алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях и получили навыки оказания экстренной помощи. Программа включала несколько образовательных треков, направленных на формирование комплексной системы безопасности жизнедеятельности. Для ребят были организованы практические занятия по пожарной безопасности, правилам поведения на водных объектах, оказанию первой доврачебной помощи, преодолению природных препятствий и основам топографии.
Тренировочные площадки проводили аттестованные спасатели и опытные инструкторы Всероссийского студенческого корпуса спасателей, что гарантирует высокий уровень безопасности и профессионализм в подаче материала. Кроме того, участников смены ждала насыщенная досуговая программа. Для них были организованы творческие конкурсы, интеллектуальные квизы, командные игры, а также экскурсионные выезды по знаменитым туристическим маршрутам и памятным местам Алтайского района.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.