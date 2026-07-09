СКР проводит проверку по факту травмирования ребенка от падения плитки с дома

Следственным отделом по Ленинскому району Перми организована процессуальная проверка по информации о травмировании несовершеннолетней. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в одном из жилых домов по ул. Борцов Революции со стены упала плитка из керамогранита и травмировала ребенка. Об этом сообщает СУ СКР по Прикамью. Следствие изучит все доводы, приведенные в публикации и даст правовую оценку действиям ответственных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.