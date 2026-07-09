В Перми суд встал на защиту дачницы, посланной «в сад» соседкой по участку

Ответчица в суде пояснила, что ее слова в чате были реакцией на провокации со стороны соседей и являются бытовыми идиомами, не адресованными в адрес конкретного человека. Кроме того, семейная пара не представила доказательств прямой причинно-следственной связи между ее сообщениями и ухудшением здоровья.