Друг с подельником в гриме обманул минчанина на три миллиона рублей, а прокололся на китайских иероглифах

Фигурантами уголовного дела стали 44-летний житель Воложинского района и 26-летний минчанин, которые провернули аферу более чем на три миллиона рублей. Мужчины вместе работали в частной компании: старший — главным бухгалтером, а младший — директором. И вместе они придумали обман — вошли в доверие к потерпевшему, чтобы якобы профинансировать разработку программного обеспечения для компьютерной игры и купить автомобиль Xiaomi. С мая 2022 года по ноябрь 2024 года они, войдя в доверие, выманивали у минчанина деньги, создавая для этого подложные аккаунты разработчиков и инвесторов, рассказывая о перспективах проекта, высылая скриншоты с мнимыми расходами.