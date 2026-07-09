Друг с подельником в гриме обманул минчанина на три миллиона рублей, а прокололся на китайских иероглифах

Житель Минска попался на уловки аферистов и лишился более трех миллионов белорусских рублей. Подробности в прокуратуре Первомайского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Фигурантами уголовного дела стали 44-летний житель Воложинского района и 26-летний минчанин, которые провернули аферу более чем на три миллиона рублей. Мужчины вместе работали в частной компании: старший — главным бухгалтером, а младший — директором. И вместе они придумали обман — вошли в доверие к потерпевшему, чтобы якобы профинансировать разработку программного обеспечения для компьютерной игры и купить автомобиль Xiaomi. С мая 2022 года по ноябрь 2024 года они, войдя в доверие, выманивали у минчанина деньги, создавая для этого подложные аккаунты разработчиков и инвесторов, рассказывая о перспективах проекта, высылая скриншоты с мнимыми расходами.
Потерпевший доверял знакомому, так как дружил с ним более 20 лет, еще со студенческой скамьи. Кроме того, аферисты несколько раз организовывали с ним встречи. Для этого молодого директора с помощью грима маскировали под разных людей.
В этот же период минчанин захотел купить китайское авто, и друзья снова предложили свою «помощь». Мужчине пришел подложный договор на приобретение транспортного средства. Однако, изучая документы, потерпевший обратил внимание на подпись, выполненную кириллицей напротив иероглифов. Тогда он стал искать информацию о компании, которая была указана в договоре, и понял, что ее вообще не существует. После этого минчанин обратился с заявлением в милицию.
Суммарно злоумышленники за все время выманили у минчанина более 3,015 миллиона белорусских рублей.
Суд признал фигурантов виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц и в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголвоного кодекса Беларуси) и приговорил бывшего друга потерпевшего к шести годам заключения и штрафу 300 базовых величин (13,5 тысячи рублей в июле 2026 года), а его подельника — к пяти годам лишения свободы и штрафу 100 базовых величин (4500 рублей). Отбывать наказания обвиняемые будут в исправительной колонии, в условиях усиленного режима.
Приговор вступил в законную силу.
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