Расходы бюджета Воронежской области в 2025 году достигли 227,7 млрд рублей

В рамках заседания директор Территориального фонда ОМС Александр Данилов представил отчет об исполнении бюджета ТФОМС за 2025 год. Доходы фонда составили 49,46 млрд рублей (99,9% от прогноза), что на 17,2% выше уровня 2024 года. Расходы исполнены в сумме 48,97 млрд рублей, основная доля (48,55 млрд) направлена на финансовое обеспечение системы ОМС. Особое внимание уделялось ветеранам СВО: диспансеризацию прошли 1 601 человек, медицинскую реабилитацию получили 322 ветерана, специализированная помощь оказана 591 пациенту. На эти цели израсходовано 84,3 млн рублей. По итогам доклада отмечено, что все поставленные перед фондом задачи в 2025 году были выполнены в полном объеме.