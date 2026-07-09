Расходы бюджета Воронежской области в 2025 году достигли 227,7 млрд рублей

На заседании регионального парламента депутаты в двух чтениях приняли законы «Об исполнении областного бюджета за 2025 год», «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области за 2025 год», а также одобрили корректировки бюджета ТФОМС в этом году. Заседание 8 июля провел председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов.
Одним из ключевых вопросов повестки заседания стало представление проекта закона «Об исполнении областного бюджета за 2025 год». Как доложила министр финансов Надежда Сафонова, собственные доходы региона составили 186,3 млрд рублей, что на 11,3% превышает показатель 2024 года. Прирост обеспечен практически по всем основным источникам, при этом безвозмездные федеральные поступления сохранились на уровне предыдущего года — 34 млрд рублей. Это означает, что весь прирост доходов обеспечен за счет внутренних резервов области.
Расходы бюджета в 2025 году достигли 227,7 млрд рублей, причем более 63% из них (свыше 143 млрд) традиционно направлены на социальную сферу. В приоритете оставались национальные проекты — на их реализацию выделено 25,3 млрд рублей, все соглашения профинансированы в полном объеме. Дополнительно более 15,9 млрд рублей направлено на повышение заработных плат бюджетникам, по всем категориям достигнуты целевые показатели.
Финансирование ключевых отраслей демонстрирует устойчивый рост. Расходы на здравоохранение с учетом всех источников составили 77 млрд рублей (+11,5 млрд к 2024 году), на образование — 66,7 млрд рублей (+11,7%), на социальную политику — 38,3 млрд рублей (прирост почти на треть). Значительные средства направлены на развитие физкультуры и спорта (2,7 млрд рублей), культуры (2,6 млрд рублей), а также на адресную программу капремонта, в рамках которой отремонтировано 183 объекта.
Объем бюджетных вложений в экономику региона превысил 55 млрд рублей. На дорожное хозяйство выделено 33,7 млрд рублей, при этом доля муниципалитетов в дорожном фонде выросла до 50%. Поддержка местных бюджетов составила почти 82 млрд рублей — более трети всех расходов областного бюджета.
Надежда Сафонова отметила, что Минфин России позитивно оценивает бюджетную политику Воронежской области.
С оценкой документа также выступил председатель профильного комитета облдумы Иван Воробьев. Он подчеркнул, что в отчетном году удалось полностью выполнить социальные обязательства и реализовать все национальные проекты, обеспечить дополнительную поддержку промышленности и АПК.
В рамках заседания директор Территориального фонда ОМС Александр Данилов представил отчет об исполнении бюджета ТФОМС за 2025 год. Доходы фонда составили 49,46 млрд рублей (99,9% от прогноза), что на 17,2% выше уровня 2024 года. Расходы исполнены в сумме 48,97 млрд рублей, основная доля (48,55 млрд) направлена на финансовое обеспечение системы ОМС. Особое внимание уделялось ветеранам СВО: диспансеризацию прошли 1 601 человек, медицинскую реабилитацию получили 322 ветерана, специализированная помощь оказана 591 пациенту. На эти цели израсходовано 84,3 млн рублей. По итогам доклада отмечено, что все поставленные перед фондом задачи в 2025 году были выполнены в полном объеме.
Также Александр Данилов представил проект изменений бюджета Территориального фонда ОМС на текущий год. Он сообщил, что доходная часть бюджета увеличена на 113,9 млн рублей и составит чуть более 53,6 млрд рублей, расходы выросли почти на 1,39 млрд рублей, достигнув 54,88 млрд рублей. Дефицит запланирован в объеме около 1,27 млрд рублей.
Изменение доходов обусловлено дополнительными ассигнованиями из федерального бюджета на софинансирование оплаты труда врачей и среднего персонала, а также стимулирующих выплат за выявление онкологии. Корректировка расходов связана с перераспределением средств на повышение квалификации медработников, ремонт оборудования, дополнительное финансирование страховых организаций и другие направления. Также уточнены цели использования нормированного страхового запаса.
Все изменения, предусмотренные проектом, направлены на полное и своевременное исполнение расходных обязательств в сфере обязательного медицинского страхования региона.
Юрий Матузов отметил, что бюджетный процесс в регионе идет непрерывно.
— Уже вскоре начнется активная работа над формированием главного финансового документа на следующий год. Депутатский корпус привлекается к этим процессам на ранней стадии, чтобы иметь возможность участвовать в выработке системных решений, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов.