На Черной Сопке инспектор встретил марала во время патрулирования

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во время охранного рейда на территории памятника природы «Черная Сопка» инспектор Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края встретил марала.
Дикое животное неожиданно появилось среди деревьев и на несколько мгновений замерло, внимательно наблюдая за человеком. Оценив обстановку и убедившись, что опасности нет, марал спокойно продолжил кормиться травой и листьями.
Встречи с крупными дикими животными во время патрулирования на особо охраняемых природных территориях не редкость. При встрече с обитателями леса важно не приближаться к ним, не пытаться покормить и не тревожить животных, чтобы не нарушать их естественное поведение.