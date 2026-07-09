Воронежу вынесли штормовое предупреждение по жаре +35 на 10 июля

Спасатели предупредили воронежцев об опасной жаре. Воронежский гидрометцентр выдал штормовое предупреждение на 10 июля. По данным синоптиков, днем в пятницу местами по Воронежской области ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха +35°.
В такой зной по возможности не выходите на улицу или старайтесь держаться в тени. Носите с собой бутылочку воды. Надевайте одежду из натуральных тканей (льна, хлопка) светлых оттенков, не забывайте про головные уборы.
А также помните, что в области высокий уровень пожарной опасности, не разводите на природе костров.
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