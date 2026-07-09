Собянин рассказал о реконструкции больницы имени Буянова

«Продолжаем модернизацию ГКБ имени Буянова. В прошлом году мы открыли флагманский центр, в котором пациенты получают всю необходимую экстренную помощь в первые часы после госпитализации. Теперь приводим в порядок главный лечебный корпус. Здание будет соответствовать самым современным стандартам. В результате больница сможет оказывать помощь большему числу жителей», — говорится в сообщении.