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Собянин рассказал о реконструкции больницы имени Буянова

В Москве отремонтируют главный лечебный корпус городской клинической больницы имени Буянова, здание будет соответствовать самым современным стандартам. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Источник: Агентство «Москва»

«Продолжаем модернизацию ГКБ имени Буянова. В прошлом году мы открыли флагманский центр, в котором пациенты получают всю необходимую экстренную помощь в первые часы после госпитализации. Теперь приводим в порядок главный лечебный корпус. Здание будет соответствовать самым современным стандартам. В результате больница сможет оказывать помощь большему числу жителей», — говорится в сообщении.

По словам мэра, специалисты отремонтируют кровлю и заменят окна, выполнят перепланировку помещений и отделку современными материалами, модернизируют системы кондиционирования и вентиляции.

«Большие изменения ждут первый этаж. Здесь обустроят несколько дополнительных входов, а старый вестибюль преобразится в светлый холл с комфортной зоной ожидания, аптекой, магазином и уютным кафе с панорамными окнами», — подчеркнул он.

Собянин добавил, что на первом этаже обновленного корпуса планируется разместить неврологическую службу: межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, кабинеты приема пациентов с миастенией, амбулаторное подразделение городского аритмологического центра, кабинеты специалистов, перевязочные, операционные и другие подразделения ГКБ имени Буянова.

«Одна из главных задач реконструкции — создание стационара кратковременного пребывания. Также расширятся возможности лечения и улучшатся условия пребывания пациентов в круглосуточном стационаре», — заключил Собянин.

Уточняется, что работы пройдут в два этапа, первый планируется завершить в 2026 году. Параллельно проводится комплексное благоустройство территории больницы.

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