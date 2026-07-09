Собянин рассказал о реконструкции больницы имени Буянова

«Продолжаем модернизацию ГКБ имени Буянова. В прошлом году мы открыли флагманский центр, в котором пациенты получают всю необходимую экстренную помощь в первые часы после госпитализации. Теперь приводим в порядок главный лечебный корпус. Здание будет соответствовать самым современным стандартам. В результате больница сможет оказывать помощь большему числу жителей», — говорится в сообщении.
По словам мэра, специалисты отремонтируют кровлю и заменят окна, выполнят перепланировку помещений и отделку современными материалами, модернизируют системы кондиционирования и вентиляции.
«Большие изменения ждут первый этаж. Здесь обустроят несколько дополнительных входов, а старый вестибюль преобразится в светлый холл с комфортной зоной ожидания, аптекой, магазином и уютным кафе с панорамными окнами», — подчеркнул он.
Собянин добавил, что на первом этаже обновленного корпуса планируется разместить неврологическую службу: межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, кабинеты приема пациентов с миастенией, амбулаторное подразделение городского аритмологического центра, кабинеты специалистов, перевязочные, операционные и другие подразделения ГКБ имени Буянова.
«Одна из главных задач реконструкции — создание стационара кратковременного пребывания. Также расширятся возможности лечения и улучшатся условия пребывания пациентов в круглосуточном стационаре», — заключил Собянин.
Уточняется, что работы пройдут в два этапа, первый планируется завершить в 2026 году. Параллельно проводится комплексное благоустройство территории больницы.