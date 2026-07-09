Инфраструктуру логистической компании «Морион» в Таганроге выставили на торги

Хозяйство разбито на несколько лотов, которые включают земельные участки, производственные объекты, железнодорожную инфраструктуру с рельсовыми путями и оборудование. ООО было признано банкротом решением Арбитражного суда Ростовской области в марте 2026 года. В решении суда сказано, что в реестр требований кредиторов включены требования на сумму почти 56 млн руб.