ФСБ предотвратила два теракта против офицеров МО РФ

Мужчина в 2002 году был осужден в России за кражу и разбой, а после освобождения переехал на Украину. В феврале 2026 года ~под угрозой уголовного преследования жены его завербовала Служба безопасности Украины~. Мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а затем через Кишинев, Ереван и Минеральные Воды прибыл в Россию.