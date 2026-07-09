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Суд вынес решение по делу олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова

В отношении олимпийского чемпиона по боксу 2016 года Данияра Елеусинова вынесли решение по делу о трех ДТП — его арестовали и лишили водительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

Источник: Nur.kz

По данным специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны, в отношении Данияра Елеусинова было рассмотрено дело по ч. 3 ст. 608 КоАП.

Судом установлено, что спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, во время движения по улицам города Астаны совершил три дорожно-транспортных происшествия (ДТП). В результате нарушения требований правил дорожного движения водитель:

  • совершил наезд на опору ворот подземного паркинга;

  • допустил столкновение с другим автомобилем, после чего по инерции совершил наезд на еще один другой автомобиль;

  • впоследствии совершил столкновение с автомобилем Kia Sportage, который от удара совершил наезд на автомобиль Toyota Hilux.

В результате дорожно-транспортных происшествий транспортным средствам причинены механические повреждения и материальный ущерб.

«Вина правонарушителя подтверждена материалами дела, в том числе заключением медицинского освидетельствования, согласно которому у Е. установлена легкая степень алкогольного опьянения, а также протоколами об административном правонарушении, схемами дорожно-транспортных происшествий, видеозаписями, объяснениями участников и иными исследованными судом доказательствами», — уточнили в суде.

Санкция ч. 3 ст. 608 КоАП предусматривает административный арест сроком на 20 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

«В судебном заседании Е. полностью признал свою вину. Обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 50 КоАП, исключающих возможность применения административного ареста, судом не установлено», — добавили в суде.

Поскольку санкция ч. 3 ст. 608 КоАП является безальтернативной, суд назначил Елеусинову административное взыскание в виде административного ареста сроком на 20 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Постановления не вступили в законную силу.