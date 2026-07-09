Нижегородцам разъяснили законность отказа кафе в посещении туалета без заказа

Отдельно Алексей Конецкий прокомментировал случаи, когда туалет в кафе или ресторане оборудован кодовым замком. Пароль посетители могут получить, заказав еду или напиток. Юрист заявил, что подобные правила могут быть оспорены. Для этого следует обращаться с жалобой в Роспотребнадзор, прокуратуру или другие надзорные органы. После проверки и установления факта нарушения владельца общепита привлекут к ответственности.