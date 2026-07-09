Нижегородцам разъяснили законность отказа кафе в посещении туалета без заказа

Член нижегородского отделения Ассоциации юристов России Алексей Конецкий разъяснил, вправе ли сотрудники кафе отказать в посещении туалета тем, кто ничего не заказывает. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на эксперта.
По словам юриста, неправомерным считается навязывание покупки, что подтверждают некоторые судебные решения. При этом ситуацию можно рассматривать и с другой позиции: владельцу дозволено устанавливать свои правила пользования имуществом, в том числе просить плату за услугу. Вопрос остается неоднозначным: с одной стороны — право собственности, с другой — недопустимость навязывания покупки.
«Здесь такая “двоякая” история, но в целом отказ сотрудников заведения близок к неправомерному, — считает эксперт.
Отдельно Алексей Конецкий прокомментировал случаи, когда туалет в кафе или ресторане оборудован кодовым замком. Пароль посетители могут получить, заказав еду или напиток. Юрист заявил, что подобные правила могут быть оспорены. Для этого следует обращаться с жалобой в Роспотребнадзор, прокуратуру или другие надзорные органы. После проверки и установления факта нарушения владельца общепита привлекут к ответственности.
Ранее мы писали, что прокуратура заинтересовалась делом об отравлении в нижегородском кафе.