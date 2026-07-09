Девушку с поддельным водительским удостоверением задержали в Нижнем Новгороде

Изъятое удостоверение было направлено на проверку, которая подтвердила факт подделки. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Наказание — до одного года ограничения свободы. Сейчас нижегородка под подпиской о невыезде.