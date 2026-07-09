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Девушку с поддельным водительским удостоверением задержали в Нижнем Новгороде

Она приобрела удостоверение через мессенджер.

Источник: Живем в Нижнем

Сотрудники Госавтоинспекции выявили подделку водительского удостоверения у 21-летней девушки, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Девушка предоставила инспекторам поддельные права при разборе ДТП. Позже она призналась, что приобрела удостоверение через мессенджер, затем получила его в пункте выдачи заказов.

Изъятое удостоверение было направлено на проверку, которая подтвердила факт подделки. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Наказание — до одного года ограничения свободы. Сейчас нижегородка под подпиской о невыезде.

УМВД напоминает, что изготовление и применение поддельных официальных бумаг влекут за собой как уголовную, так и административную ответственность.