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Мурашко рассказал о разработке вакцин от аллергии на животных

Мурашко: вакцины от аллергии на животных сейчас находятся в разработке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Вакцины от аллергии на животных сейчас находятся в разработке, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня препараты противоаллергической вакцины находятся в разработке», — сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос о вакцинах от аллергии на животных.

Ранее сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова сообщила РИА Новости, что вуз разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак.