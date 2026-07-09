Мурашко рассказал о разработке вакцин от аллергии на животных

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Вакцины от аллергии на животных сейчас находятся в разработке, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Сегодня препараты противоаллергической вакцины находятся в разработке», — сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос о вакцинах от аллергии на животных.
Ранее сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова сообщила РИА Новости, что вуз разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак.