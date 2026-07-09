Воронежцев напугал столб черного дыма над Юго-Западным районом утром 9 июля

Воронежцы всполошились в соцсетях ранним утром 9 июля: в Юго-Западном районе что-то так сильно горело, что столб черного дыма был виден в разных частях города.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, пожарных вызвали в 3.49 на проспект Патриотов. Там произошло возгорание автомобилей.
— Один пожарный расчет ликвидировал огонь в 4.02. Сгорели «Газель» и «Хендэ». Из людей никто не пострадал, — отметили в ведомстве.
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