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Обвиняемая в убийстве дочери в Ачинске рассказала, как задушила ее

Обвиняемая в убийстве пятилетней дочери в Ачинске дала признательные показания.

КРАСНОЯРСК, 9 июл — РИА Новости. Женщина, обвиняемая в убийстве своей пятилетней дочери в Ачинске Красноярского края, дала признательные показания при проверке на месте преступления и подробно описала, как задушила ребенка, следует из видео регионального следственного управления СК РФ.

Кадры проверки показаний на месте размещены в официальном канале ведомства на платформе «Макс». На них запечатлены инсценировка момента совершения преступления, а также пояснения обвиняемой своих действий.

«Все произошло довольно быстро. Я решила ее тут убить, чтобы с тем фактом, чтобы нашли труп и похоронили… Ну, конечно, звала (на помощь — ред.). Она перестала подавать признаки жизни, но у меня такое чувство было, что она еще живая. Но она перестала сопротивляться, поэтому я вот так вот закрыла ей нос и рот — руками она уже не шевелила — и подержала ее 15 минут», — сказала обвиняемая.

Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что она могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске. В среду ее задержали по подозрению в убийстве дочки.

По данным следствия, она задушила девочку в безлюдном месте около железнодорожных путей, а после автостопом уехала до Новосибирска. В четверг суд поместил ее под стражу до 29 августа, а следствие предъявило обвинение.