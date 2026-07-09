Задержан подозреваемый в тройном убийстве в Таганроге

Оперативники в Ростове-на-Дону задержали мужчину, подозреваемого в совершении тройного убийства в Таганроге. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
Отмечается, что фигурант был обнаружен в Пролетарском районе города. Сейчас его доставляют в Следственный комитет.
Также продолжается розыск родственника задержанного. Он проверяется на причастность к совершению данного преступления.
Тела двух пожилых женщин и мужчины с признаками насильственной смерти были обнаружены минувшей ночью в частном домовладении в Таганроге. Предполагаемый исполнитель убийства успел скрыться с места происшествия. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.