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Задержан подозреваемый в тройном убийстве в Таганроге

Оперативники в Ростове-на-Дону задержали мужчину, подозреваемого в совершении тройного убийства в Таганроге. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Оперативники в Ростове-на-Дону задержали мужчину, подозреваемого в совершении тройного убийства в Таганроге. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Отмечается, что фигурант был обнаружен в Пролетарском районе города. Сейчас его доставляют в Следственный комитет.

Также продолжается розыск родственника задержанного. Он проверяется на причастность к совершению данного преступления.

Тела двух пожилых женщин и мужчины с признаками насильственной смерти были обнаружены минувшей ночью в частном домовладении в Таганроге. Предполагаемый исполнитель убийства успел скрыться с места происшествия. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.