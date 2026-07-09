Задержан подозреваемый в тройном убийстве в Таганроге

Тела двух пожилых женщин и мужчины с признаками насильственной смерти были обнаружены минувшей ночью в частном домовладении в Таганроге. Предполагаемый исполнитель убийства успел скрыться с места происшествия. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.