Краснокнижный гриб-баран нашли в Лысковском округе Нижегородской области

Гриб-баран, также известный как грифола курчавая, относится к семейству трутовиковых. Его плодовое тело может достигать 30 сантиметров в диаметре и весить около двух килограммов. Гриб состоит из множества лопастей, напоминающих небольшие зонтики, расположенные на общих ножках.