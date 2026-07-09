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Краснокнижный гриб-баран нашли в Лысковском округе Нижегородской области

Редкий гриб весом до двух килограммов обнаружил охотинспектор во время патрулирования леса.

Редкий гриб-баран, занесённый в Красную книгу России, обнаружили в Лысковском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Гриб-баран, также известный как грифола курчавая, относится к семейству трутовиковых. Его плодовое тело может достигать 30 сантиметров в диаметре и весить около двух килограммов. Гриб состоит из множества лопастей, напоминающих небольшие зонтики, расположенные на общих ножках.

В министерстве напомнили, что грифола курчавая внесена в Красную книгу Российской Федерации и находится под охраной государства. За незаконный сбор, оборот или умышленное уничтожение редкого вида предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что о десяти смертельно опасных растениях рассказали нижегородцам.